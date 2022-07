Législatives 2022 / Caravane à Joal Fadiouth et Fimela : Mimi Touré chante Senghor et le vivre ensemble Rédigé par leral.net le Mardi 26 Juillet 2022 à 19:35 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal est l’un des rares pays où ont toujours vécu ensemble 10 % de chrétiens et 90 % de musulmans. Une cohabitation pacifique et fraternelle que Mimi Touré, en visite ce mardi 26 juillet 2022, dans le cadre de la campagne électorale, ne pouvait pas occulter en posant le pied dans cette citadelle historique et cosmopolite.

« Ici, à Joal, on ne peut pas ne pas célébrer le vivre ensemble. La preuve, il n’y a qu’un cimetière dans la commune. Cela doit inspirer le reste du pays, où l’on doit comprendre que tous les Sénégalais sont frères et sœurs et d’égale dignité, malgré la différence d’ethnie, de religion, de culture et de croyance ».



D’ailleurs, dans l’esprit de Léopold Sedar Senghor, Tata Mimi a vivement célébré sur sa terre d’origine, les forces animistes, au Sénégal en général, et à Joal Fadiouth en particulier, constituent le liant et la foi de cette mosaïque humaine. « On ne peut pas venir à Joal Fadiouth sans rendre un hommage mérité au Président Léopold Senghor, un illustre fils du terroir, qui a posé les fondements d’une République moderne sénégalaise ».



Par ailleurs, l'ex Premier ministre, qui s’est confondu à la masse pour s’essayer au Ndiouck et au Nguel, des facettes du folklore Sérère, s’est dit affecté par les désagréments dus aux inondations qui touchent des populations locales mais aussi d’autres Sénégalais dans le reste du pays. Elle annonce d’ailleurs, que ce type de calvaire, dans un futur proche, sera un vieux souvenir.



Car, « le Président Macky Sall a initié un vaste programme d’assainissement qui sera mis en œuvre dans plusieurs endroits, dont la commune de Joal. Cela contribuera grandement à soulager les communautés et à régler définitivement le phénomène des inondations ». Mimi Touré rappelle, en passant, que partout dans le monde, des évènement similaires surviennent. « En Europe, en Asie, aux États-Unis, en Amérique…on voit tous les jours les télévisions montrer des images de villes complètement sous les eaux. Donc, ce n’est pas le propre du Sénégal ».



Revenant sur la politique proprement dite et la pêche aux suffrages, Tata Mimi invite les filles et fils de Joal Fadiouth, à rester dans leur lancée, en assurant une belle victoire à la coalition présidentielle, le 31 juillet 2022. « Donner la majorité à Macky Sall est gage de stabilité et de prospérité pour le pays », renseigne la tête de liste de Bby.



Aminata Touré, après Joal Fadiouth, a fait cap sur Fimela, où une forte mobilisation l’a reçue. Là aussi, la tête de liste Bby a listé les bonnes œuvres du pouvoir en place, avant d’appeler à conforter le Président Macky Sall, en octroyant à son régime et à sa coalition, une large majorité à l’Assemblée nationale.







