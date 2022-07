Législatives 2022 / Direction générale des élections : Seules 5 coalitions en lice sur 8, ont retiré le fichier électoral

Pour les élections législatives du 31 juillet prochain, 5 coalitions ont déjà retiré le fichier électoral au niveau de la Direction générale des élections (Dge).



D’après ‘’SourceA’’, il s’agit de Benno Bokk Yakaar, ‘’Naataangué’’, ‘’Les Serviteurs’’, ‘’Wallu’’ et Bokk Gis-Gis Liguey’’. Et, seules trois coalitions n’ont pas récupéré leurs exemplaires du fichier électoral. Il s’agit de ‘’Yaw’’, de la Coalition ‘’Aar Sénégal’’ et de ‘’Bunt-Bi’’. Ce qui peut s’expliquer par un manque de maîtrise des dispositions du code électoral par leurs mandataires.



Ainsi, le fichier électoral est mis à la disposition des listes de candidats, 15 jours avant le scrutin. Mais, ce sont les mandataires des coalitions qui sont censés aller le chercher.