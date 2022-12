Législatives 2022 : La CENA prône une révision profonde du code électoral

Les Législatives de juillet 2022 se sont globalement bien déroulées. Selon la Commission électorale nationale autonome (CENA), qui a rendu public hier son rapport général, conformément à l’article L.22-1 du Code électoral, les irrégularités n’ont pas remis en cause la régularité du scrutin. « De l’avis des observateurs et de tous les acteurs du processus électoral, le scrutin du 31 juillet 2022 s’est déroulé dans de bonnes conditions, tant sur le plan de l’organisation que du contrôle et de la supervision. Les électeurs ont accompli leur devoir civique dans le calme et la sérénité , informe "Le Témoin".



Les résultats issus de ces consultations ont conduit à une situation inédite dans la configuration de l’Assemblée nationale, avec une représentation presque égale de la majorité et de l’opposition. Il s’agit là d’une avancée démocratique très forte, qui témoigne, s’il en était besoin, de la maturité politique du peuple sénégalais », peut-on lire dans le rapport. Toutefois, derrière cette « avancée démocratique très forte », la CENA dit avoir constaté que le processus électoral a été émaillé de quelques incidents liés au système de parrainage et aux déclarations de candidature, avec des récriminations qui ont affecté, à tort ou à raison, les acteurs politiques, l’administration électorale.