Législatives 2022: La Direction générale des élections organise ce jeudi, un atelier de partage sur la constitution et le dépôt des dossiers de candidature Le Directeur général des Elections informe les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes, désireux de participer aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022 que ses services organisent, le jeudi 28 avril 2022, à partir de 9 heures, à l'hôtel Ngor Diarama de Dakar. Un atelier de partage sur le thème "Constitution et dépôt des dossiers de déclaration de candidature". Tous les mandataires désignés pour prendre part à cet atelier, lit-on dans un communiqué, sont priés de se faire inscrire, au plus tard le mardi 26 avril, à 18 heures au secrétariat de la direction de la formation et de la communication de la DGE.

