Législatives 2022 : Mansour Faye reconnaît sa défaite, félicite YAW et promet de revenir en force Rédigé par leral.net le Mardi 2 Août 2022 à 17:21 | | 0 commentaire(s)| Entourée de responsables et autres alliés de la coalition, la tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar à Saint-Louis a fait face à la presse suite aux élections législatives remportées largement par Yewwi Askan Wi, dans le département de Saint-Louis. Mansour Faye a d’emblée remercié toute la population du département qui s’est déplacée massivement pour accomplir son devoir. Il a ensuite félicité la coalition Yewwi Askan Wi avant de dire prendre acte des résultats qui, d’après lui, traduisent le choix des Saint-Louisiens.

Toutefois, la tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar a réitéré son engagement et sa détermination à travailler davantage pour Saint-Louis et à en faire un pôle de développement économique.

Adama Sall (Saint-Louis)



