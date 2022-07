Législatives 2022 : "Nous allons dépasser l’objectif des 60% qui a été fixé », rassure Oumar Guèye, Président du comité électoral

Après une semaine de campagne dans l’unité et la cohésion totales, les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Rufisque se sont réunis, ce mardi 19 juillet 2022, pour faire une évaluation. Selon le Ministre Oumar Guèye, la forte adhésion des populations à la politique du Président Macky Sall augure d'une victoire éclatante dans le département de Rufisque. La rencontre a enregistré la présence des investis, M. Souleymane Ndoye, Mme Diarra Diène, le maire de Sendou, Daouda Diaw, les CES Abdou Salam Gueye et Madame Astou Bâ ainsi que d’autres responsables politiques comme Gorgui Ciss de Yène, Fatou Faye, Doudou Meïssa Wade et la jeunesse républicaine.