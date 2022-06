Législatives 2022 : "Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action", affirme Elisabeth Borne Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juin 2022 à 23:48 | | 0 commentaire(s)|

La Première ministre élue dans la 6e circonscription du Calvados assure qu'un rassemblement est "nécessaire" pour "garantir à notre pays la stabilité et continuer les réformes nécessaires".



"dès demain à construire une majorité d'action", à l'issue du second tour des élections législatives, où le camp présidentiel a perdu sa majorité absolue.



"Il n'y pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et continuer les réformes nécessaires", a affirmé la cheffe du gouvernement depuis Matignon, après avoir estimé que la France se trouvait dans une "situation inédite" qui "constitue un risque pour notre pays".



"Les sensibilités multiples devront être associées et les bons compromis bâtis afin d'agir au service de la France. Les Français nous appellent à nous rassembler pour le pays", a-t-elle ajouté.



"Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale", a-t-elle estimé. "Avec le président de la République, nous allons oeuvrer dans le dialogue à l'écoute des Français et des forces vives dans tous les territoires", a-t-elle promis.



Une poussée de la gauche et de l'extrême droite



Le président Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale ce qui va compliquer sa capacité à gouverner dans un scrutin marqué par la forte poussée de l'extrême droite et de la gauche.



Si ces résultats se confirment, le président français, réélu en avril pour un second mandat, devra trouver des alliances pour mettre en oeuvre son programme de réformes dans les cinq prochaines années face à des oppositions déterminées à ne lui faire aucun cadeau.













Source : Source : https://www.impact.sn/Legislatives-2022-Nous-trava...

