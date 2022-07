Législatives 2022 : Oumar Gueye en visite de proximité dans son fief Après avoir débuté la campagne à Rufisque auprès des familles religieuses avec le comité électoral départemental de Bby et les investis, le coordinateur Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales, était ce matin au quartier Bayal à Sangalkam.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juillet 2022 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur Gueye y a effectué une visite de courtoisie chez le chef de quartier, les imams, oulémas et notables. Après un accueil chaleureux, Il a largement échangé avec eux sur le programme très important de la coalition Benno Book Yaakaar.



Suffisant pour le ministre Oumar Gueye, Coordinateur du comité électoral de la coalition Benno Book Yaakaar de Rufisque, de dire que le Président Macky Sall mérite le soutien de tous les Sénégalais et des populations de Sangalkam, en particulier.



A cet effet, il a demandé à ces chefs coutumiers et religieux de voter Bby pour donner une majorité mécanique au Président Macky Sall au soir du 31 juillet 2022. Des prières lui ont été formulées pour terminer la visite de proximité.













Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook