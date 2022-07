Législatives 2022: Pape Maël Diop Coordinateur de la commune de Fann Point E Amitié

A Fann Point E Amitié l'appel à l'union n'est pas fortuit car autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite. C'est dans une salle qui bat son plein au siège national de Benno Bokk Yakar sis à Mermoz que s'est tenu le montage du comité électoral de la commune ce lundi 04 juillet. La séance de travail s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, où la grandeur et l'esprit de dépassement ont animé l'intention des responsables politiques.



C'est autour d'un consensus fort que l'ex Directeur Général des Aéroports Du Sénégal Mr Pape Maël Diop est désigné pour coordonner l'action politique de la coalition présidentielle dans la commune. Il sera soutenu par le ministre Mr Abdou Karim Fofana, le Dr Malick Diop directeur général de l'ASEPEX, le Secrétaire Général de la CGIS Mr Bouna Kanté les leaders de partis entre autres militants de premières heures et sympathisants. Les couleurs sont annoncées.



Les militants engagés se sont armés de courage et d’abnégation à intégrer les commissions afin de porter le combat à la base suivant une stratégie claire et précise.

La politique, n'est ni l'insulte, ni l'irrévérence encore moins la calomnie à la bouche, c'est plutôt critiquer en toute objectivité l'action du Pouvoir et proposer aux Sénégalais une offre politique plus puissante.



FPA dit non à la cohabitation .