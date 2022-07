Législatives 2022/ Persuadée que Kébémer restera dans le giron de Bby : Mimi Touré loue le courage et la dignité des Cayoriens Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juillet 2022 à 21:29 | | 0 commentaire(s)| A Kébémer, dans le Cayor, la question, actuellement, sur toutes les lèvres, est de savoir avec quel résultat Macky Sall et sa coalition vont gagner. Car, il est évident que le département restera dans le giron de Benno Bokk Yakaar.



Les moins optimistes tablent autour de 85% qui reste un score fleuve mais ce serait aussi un exploit eu égard à l’histoire politique. La ville natale du Président Abdoulaye Wade, jadis, chasse gardée des libéraux a, ce dimanche 24 juillet 2022, matérialisé son soutien et son ancrage dans Benno, à travers une forte mobilisation. La donne est similaire dans le reste du département, où 19 maires sont restés fidèles à la mouvance présidentielle. Ils travaillent d’arrache pied, à l’image de tous les responsables politiques, pour le triomphe de Bby dans cette partie du Cayor.



Mimi Touré, qui a rendu un vibrant hommage à son chef de cabinet, Sidy Bara Fall, fils de Kebemer et à tous les leaders locaux de Benno, a indiqué que le « Cayor, terre de refus, de courage et de dignité, fait naturellement penser à notre héros national, Lat Dior Diop ». Une référence qui appelle d’ailleurs une hymne à la femme, à travers « Ngoné Latyr Fall qui a donné au peuple sénégalais, l’une de ses plus grandes figures emblématiques et historiques ».



De ce fait, l'ex Premier ministre invite les femmes de Kébémer et leurs sœurs de partout sur le territoire national, à « accompagner et soutenir le Président Macky Sall. Car elles occupent une place prépondérante » dans les politiques publiques et les initiatives sociales insufflées par le Chef de l’Etat.



Tata Mimi fait par la même occasion, un appel du pied aux jeunes, qui, à Kebemer, se sont fortement mobilisés pour réserver un accueil triomphal à la tête de liste de Bby. Une coalition regroupée autour du coordonnateur départemental, Khalifa Dia, pour démontrer son unité. Un véritable gage de succès.



D’ailleurs, Tata Mimi semble voir juste en déclarant que « la ville de Kebemer, cette fois ci, tombera dans l’escarcelle de Benno. C’est sans conteste » insiste-t-elle. Il subsiste des raisons objectives pour y croire. Le President Macky a offert dans ce département, 2 740 bourses de sécurité familiale, délivré 150 cartes d’égalité des chances, enrôlé 47 918 dans Cmu, et construit 5 postes de santé.



Mieux, la route Lompoul-Leona a été réhabilitée et bitumée, en attendant la construction de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis, l’installation de 3 500 lampadaires grâce à l’électrification par mini centrales solaires et l’injection de 3,1 milliards FCfa à travers le programme "Xeyu Ndaw Gni", pour la création de 1 689 emplois.















