Législatives 2022 / Promenade koldoise : Mimi Touré en communion avec la jeunesse du Fouladou Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juillet 2022 à 19:16 | | 0 commentaire(s)| Mimi Touré et la jeunesse de Kolda, épaule contre épaule, en promenade à travers la capitale du Fouladou. L’image est saisissante et pleine de symbole. La population est déterminée à conduire Mimi à la place publique de la Mairie. La pluie, la boue et les flaques d’eau n’ont rien pu faire face à cette jeunesse consciente et déterminée à accompagner Mimi sur toute l’étendue de la région.

Une belle marque d’estime que Mme Touré, tête de liste de Benno Bokk Yakaar, apprécie hautement. Elle loue par ailleurs « l’unité consacrée des leaders locaux, gage d’un succès éclatant ».



Le département « votera sans doute et largement pour la mouvance présidentielle parce que le Président Macky Sall y a réalisé ce que personne n’a fait auparavant. Il a réhabilité les axes Kolda-Tanaff et Kolda-Koukane, reconstruit le pont de Kolda, enrôlé 112 646 familles à la Cmu et offert 10 657 bourses de sécurité familiale. L’aménagement de la boucle, route du Fouladou et la construction de l’axe Médina Pakane-Biaro sont en passe de devenir une réalité.



Grâce au concours de la Der et du Fongip, 2,223 milliards FCfa ont été injectés dans les activités des jeunes et des femmes du département ».



MYF vote Macky



Avant de rallier la capitale régionale, le cortège de Mme Touré a traversé 33 kilomètres de piste latéritique, sous une pluie battante, en partance de Médina Yoro Foula. Dans ce département où s’est tenu un grand rassemblement, les populations souhaitent un plan Marshall au terme des Législatives. Une doléance entendue par Mme Touré, qu’elle promet de transmettre au chef de l’Etat.



En attendant, le département compte voter massivement Benno Bokk Yakaar au soir du scrutin législatif du 31 juillet 2022.





















