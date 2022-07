Législatives 2022 à Patte d’Oie : Une forte affluence des femmes notée Le vote du 31 juillet enregistre un faible taux de participation des jeunes de la Patte d’Oie Builders. En cette matinée pourtant peu ensoleillée, le centre de vote de Patte d’Oie Builders enregistre les premiers votants. Les bureaux de vote sont peu visités. Le taux de participation provisoire n’est pas encore disponible. Mais, les tenants de bureaux espèrent plus de visites l’après-midi.

La plupart des électeurs présents sont des femmes. En plus de ces dernières, le troisième âge est bien représenté. Accompagnés, canne à la main, les vieux se munissent de leur carte d’identité afin de sacrifier à leur devoir citoyen.



Parmi les non votants, un jeune tient son commerce de café Touba. Il souhaitait voter mais l’interdiction de circuler de région en région a fait qu’il ne pouvait laisser son business pour voter. Il a vite fait le choix de travailler ce dimanche plutôt que de perdre au moins trois jours.



En regroupement à quelques mètres du centre de vote, des jeunes s’adonnent au football. Pourtant, ils ont atteint l’âge de voter mais ils ne votent pas. La raison ? Aucune valable.





