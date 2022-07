Législatives 2022 aux Etats-Unis : Le vote se déroule normalement à Louisville Kentucky Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 18:21 | | 0 commentaire(s)| A Louisville Kentucky, le vote a démarré normalement à 8 heures (12GMT) au centre de vote sis à la mosquée du 4000 Bardstown Road. C’est un calme plat qui a été noté avec toutes les dispositions prises par les organisateurs. Des compatriotes, contactés sur place, ont donné des garanties fermes sur la régularité et le bon déroulement du scrutin.

Tout se passe bien à Louisville Kentucky. Le vote se déroule normalement. « Les gens viennent voter sans difficulté. Actuellement, on n’a pas à se plaindre sur quoi que ce soit », soutient Mapenda Ndao, un responsable de la coalition Yewwi Askan Wi, basé dans cette ville américaine.



Habituellement, les habitants de Louisville se déplaçaient jusqu’à Cincinnati, dans l’Ohio, pour accomplir leur devoir civique. Mais, depuis l’année dernière, les autorités consulaires ont fait des efforts considérables afin d’ouvrir un centre de vote. Ce qui constitue d’ailleurs un soulagement pour les compatriotes, qui faisaient 3 heures 30 minutes de route pour aller voter et revenir.











