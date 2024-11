Législatives 2024 : 264 340 cartes d’électeurs non retirées à quelques jours des élections Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2024 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Cartes Electeurs/ Saliou Ndong À 11 jours des élections législatives anticipées au Sénégal, des organisations de la société civile expriment leur inquiétude : plus de 260 000 cartes d’électeurs n’ont pas encore été récupérées dans les bureaux de vote. La Direction générale des élections a beau multiplier les messages de sensibilisation, à ce […] Sénégal Atlanticactu/ Cartes Electeurs/ Saliou Ndong À 11 jours des élections législatives anticipées au Sénégal, des organisations de la société civile expriment leur inquiétude : plus de 260 000 cartes d’électeurs n’ont pas encore été récupérées dans les bureaux de vote. La Direction générale des élections a beau multiplier les messages de sensibilisation, à ce jour, 264 340 cartes d’électeurs restent non retirées. « Un fichier de 7,4 millions d’électeurs »

Ce problème n’est pas nouveau au Sénégal, mais Ababacar Fall, directeur du Groupe de recherche et d’appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec), relativise : « Par le passé, nous avons eu jusqu’à un million de cartes non retirées. Donc, environ 260 000 ne devraient pas avoir d’impact significatif sur le taux de participation, surtout avec un fichier de 7,4 millions d’électeurs. » L’incertitude demeure cependant autour du taux de participation, les législatives mobilisant traditionnellement moins que les élections présidentielles. D’ici là, la Direction générale des élections continue ses campagnes de sensibilisation en six langues, diffusées à la radio et à la télévision, pour encourager les électeurs à récupérer leurs cartes avant le 16 novembre.



Source : Source : https://atlanticactu.com/legislatives-2024-264-340...

