Législatives 2024 : Amadou Bâ se retire de la course dans le département de Dakar

Sénégal Atlanticactu/ Amadou Ba/ Saliou Ndong La coalition Jam Ak Jariñ, dirigée par l'ex-Premier ministre Amadou Ba, a officiellement retiré sa liste pour le département de Dakar, cédant la place aux coalitions Samm Sa Kaddu de Barthélémy Dias et Takku Wallu de Macky Sall et Karim Wade. Cette décision, qui circulait déjà, a été confirmée ce mercredi après-midi par Zahra Yan Thiam, mandataire de la coalition d'Amadou Ba, selon PressAfrik. Ce retrait annonce une compétition acharnée entre le Pastef d'Ousmane Sonko, la coalition Samm Sa Kaddu de Barthélémy Dias et Takku Wallu de Macky Sall et Karim Wade.



