Législatives 2024 : Bassirou Diomaye Faye insiste sur le respect de la souveraineté populaire Dimanche 17 Novembre 2024

Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Saliou ndong Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de la Première Dame, a voté ce dimanche matin à Ndiaganiao, sa ville natale, à l’occasion des élections. Après avoir voté, le chef de l’État a salué le comportement pacifique du peuple sénégalais, en soulignant que les citoyens exercent leur droit de vote « dans le calme et la sérénité, dans la pure tradition sénégalaise. » « Voilà pourquoi j’ai invité les acteurs politiques pendant la campagne électorale à faire preuve de responsabilité pour une campagne apaisée », a-t-il déclaré. Il a affirmé que lors des élections, le peuple « aura la même posture de grandeur », en mettant en avant l’importance de la maturité démocratique. D’après lui, cette maturité se traduit par un débat entre acteurs politiques basé sur les idées et les programmes, dans un climat de respect mutuel et de calme. Le Président de la République a également souligné le droit fondamental du peuple à choisir ses représentants ou dirigeants, exhortant les acteurs politiques à aborder le processus électoral avec sérénité et à accepter le verdict des urnes. « Dans les élections, il y a toujours des vainqueurs et des vaincus, mais c’est le peuple qui sera gagnant », a-t-il conclu.



