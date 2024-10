Législatives 2024 : Dr. Mbacké Dia dénonce l’attitude d’Amadou Bâ, qualifiée de "forfaiture éhontée"

Dans une déclaration sans équivoque, Docteur Mbacké Dia a souligné que le communiqué du Comité électoral national en date du 10 octobre 2024 ne reflétait que partiellement la réalité des faits. Selon lui, ce communiqué minimise le préjudice subi par ses alliés, causé par les mandataires de M. Amadou Bâ. " En analysant le communiqué du Comité électoral national, en sa date du 10 octobre 2024, il apparaît qu’il ne reflète que partiellement la réalité des faits et, est bien trop léger par rapport au préjudice que nous avons subi de la part des mandataires de M. Amadou Bâ, leader de la coalition JAMM AK NJARIN ", a-t-il affirmé.



Docteur Dia ne mâche pas ses mots, dénonçant ce qu'il qualifie de " forfaiture éhontée ", et reproche à Monsieur Amadou Ba et ses mandataires, de manquer de " reconnaissance et de sens des responsabilités ". Il accuse les mandataires de manœuvres indignes, visant à se positionner personnellement au détriment de l’honnêteté et du courage. " Je dénonce avec fermeté et sans concession, cette forfaiture éhontée ", a-t-il déclaré, ajoutant que " Monsieur Amadou Bâ et ses mandataires font preuve d’un manque flagrant de reconnaissance et de sens des responsabilités, se livrant à des manœuvres de positionnement personnel au détriment de l’honnêteté et du courage ".



Il a également critiqué la gestion des listes électorales par les mandataires de JAMM AK NJARIN à la Direction générale des élections (DGB), affirmant qu'ils " n'avaient d’autres alternatives que de manipuler les listes à leur convenance ". Ces pratiques, jugées " indignes et méprisables ", témoignent, selon lui, de la " lâcheté, du mépris et du manque d'autorité " de Monsieur Amadou Bâ.



Docteur Mbacké Dia a tenu à mettre en garde contre de tels comportements, qu’il estime indignes d’une personne aspirant à diriger le pays. " Je dénonce avec vigueur un tel comportement, indigne de la part de quelqu’un qui prétend à diriger ce pays ", a-t-il insisté.



L’AFP et ses militants ne comptent pas accepter ces pratiques, qu’ils qualifient d’" irresponsables et malhonnêtes ". En réponse à cela, Docteur Dia a exigé des excuses publiques de la part de Monsieur Amadou Bâ, non seulement à l’endroit des membres de l’AFP, mais aussi auprès de leur président, Moustapha Niasse. Il loue la loyauté et la confiance de Moustapha Niasse, en contraste avec l’attitude qu'il reproche à Amadou Bâ, qu'il accuse d’avoir " laissé ses partisans agir au détriment de l'AFP ". " J’exige des excuses publiques à notre égard et auprès de notre président, Moustapha Niasse, qui a toujours fait preuve de loyauté et de confiance, à l'inverse de Monsieur Amadou Bâ, qui a laissé ses partisans agir au détriment de l'AFP. Cet acte est une véritable trahison ", a-t-il ajouté.



Docteur Mbacké Dia a invité les électeurs à soutenir sa liste politique pour rectifier ces dérives. " voter cette liste, c'est aller au bout de notre logique politique ", a-t-il conclu.













Birame Khary Ndaw