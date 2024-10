Législatives 2024 : L’Afp de Moustapha Niasse en colère contre Amadou Bâ et sa coalition

Ce n’est pas seulement l’APR qui est mécontente d’Amadou Bâ et de la coalition Jamm ak Njarin. Le Comité électoral de l’Alliance des forces du progrès (Afp), qui faisait hier le bilan des investitures, en perspective des élections législatives du 17 novembre, a déploré le sort réservé aux compagnons du président Moustapha Niasse par la coalition Jamm ak njarin.



« Le Comité électoral national a exprimé son désaccord profond par rapport à la composition cavalière et non inclusive de la Commission d’investiture, dont les membres, à une exception près, appartenaient à la Nouvelle responsabilité. Cette option a entraîné une démarche solitaire, suivie de choix dont l’opacité le dispute à l’irrationalité », soutiennent-ils, selon Emedia.



Dans un communiqué, les Progressistes soulignent que «le cas le plus spectaculaire, est celui du département de Nioro, où le maire de la plus grande commune, Porokhane, l’honorable Alassane Mbaye, ne figure même pas sur les listes, alors qu’un accord avait été scellé entre le président Niasse et le Premier ministre Amadou Bâ, pour que ce camarade soit tête de liste dans ledit département », hautement convoité par le président Niasse. « Inutile de revenir sur les cas de substitutions inqualifiables, dans les locaux de la Direction générale des élections, avant le dépôt des listes », a vitupéré le Comité électoral de l’Alliance des forces du progrès (Afp).













Bes bi