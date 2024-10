Législatives 2024 : Plus de 10 milliards FCfa pour imprimer 348 millions de bulletins de vote, pour 41 listes Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|

La suppression du filtre des parrainages, une mesure controversée mise en place après les élections de 2017 (qui comptaient 47 listes), pour encadrer les compétitions politiques au Sénégal, a conduit à une augmentation sans précédent des candidatures. Pour ces élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, il faudra imprimer […]

<p style="text-align: justify;">Atlanticactu/ Législatives 2024/ Saliou Ndong</p>

<p style="text-align: justify;">La suppression du filtre des parrainages, une mesure controversée mise en place après les élections de 2017 (qui comptaient 47 listes) pour encadrer les compétitions politiques au Sénégal, a conduit à une augmentation sans précédent des candidatures. Pour ces élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, il faudra imprimer au moins 8,5 millions de bulletins de vote par liste, dont 400 000 destinés à la diaspora. Au total, 348 500 000 bulletins de vote seront imprimés pour les 41 listes retenues, pour un coût estimé à plus de 10 milliards de FCFA.</p>

<p style="text-align: justify;">L’Observateur, dans son édition de ce lundi, précise que le coût unitaire d’impression des bulletins s’élève à 31 FCFA, ce qui pèsera lourdement sur le coût total de production, atteignant 263 500 000 FCFA par liste.</p>

<p style="text-align: justify;">Le coût total pour l'impression des bulletins de vote, est estimé à plus de 10,8 milliards FCfa. En outre, le journal indique que s'ajoute l'impression des documents de propagande. La Direction générale des élections (DGE) a déboursé une somme importante pour leur production. Ainsi, chaque liste coûtera 21 millions FCfa au Trésor public, pour ces documents de propagande, soit un total de 861 millions FCfa pour les 41 listes en lice.</p>

















