Législatives 2024 : Plus de 11 milliards FCfa dépensés pour imprimer les bulletins de vote Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Législatives 2024/ Saliou Ndong Le format traditionnel des bulletins de vote sera maintenu pour les élections législatives du 17 novembre prochain. D’après Le Soleil, le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, qui souhaitait réduire la taille des bulletins pour limiter les coûts d’organisation de l’élection, s’est heurté à « l’opposition d’une grande partie de la […] Sénégal Atlanticactu/ Législatives 2024/ Saliou Ndong Le format traditionnel des bulletins de vote sera maintenu pour les élections législatives du 17 novembre prochain. D’après Le Soleil, le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, qui souhaitait réduire la taille des bulletins pour limiter les coûts d’organisation de l’élection, s’est heurté à « l’opposition d’une grande partie de la classe politique », celle-ci faisant valoir que « de nombreux candidats sont difficilement identifiables pour une large majorité des électeurs ». Le journal indique que cette proposition a été rejetée, ce qui a déplu à certains membres de la société civile, préoccupés par le coût élevé de la production et de l’impression des bulletins de vote pour les 41 listes en compétition. Selon la même source, le budget prévu s’élève à près de 12 milliards de francs CFA. « Le coût de l’impression des bulletins de vote pour les prochaines législatives atteint 11 milliards 664 millions. Ce budget sera utilisé pour imprimer 348 millions de bulletins et autres supports de campagne [affiches et professions de foi] pour les 41 listes participantes », explique le quotidien. Celui-ci, citant la Direction générale des élections (DGE), précise que « chaque liste recevra 8,5 millions de bulletins pour couvrir l’ensemble du territoire national et de la diaspora, pour un coût unitaire de 284,5 millions ». Ce montant ne prend pas en compte l’achat et le transport du matériel lourd (isoloirs, urnes, etc.), note Le Soleil.



Source : https://atlanticactu.com/legislatives-plus-de-11-m...

