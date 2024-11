Législatives 2024 : Rahma soutient la liste Pastef et invite tous les hommes d’affaires à unir leur force pour le développement de Kaolack. Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 01:42 | | 0 commentaire(s)|

C’est un discours rassembleur et engagé que l’homme d’affaires Mouhamed Ndiaye Rahma a tenu devant ses milliers de militants lors du meeting marquant son adhésion au Pastef. Pour lui, « les résultats déjà effectués en quelques mois et les projets prévus pour la zone Centre montrent que Kaolack occupe une place importante dans les programmes de développement du nouveau régime ». Or, précise-t-il, c’est que le développement de Kaolack qui m’intéresse. La relance de la Sonacos, informe-t-il, va beaucoup contribuer à réduire le taux de chômage. Il a saisi l’occasion pour lancer un appel à tous les hommes d’affaires de la cité du Saloum d’unir leurs forces et d’œuvrer ensemble main dans la main pour hisser le Saloum sur les rampes du développement avec le nouveau régime de Diomaye-Sonko. Mouhamed Ndiaye Rahma a par ailleurs signalé qu’il va entamer dès demain une vaste tournée de remobilisation de ses troupes pour une victoire éclatante du Pastef au soir du 17 novembre.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Legislatives-2024-Rahma-...

