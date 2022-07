Législatives: Abdou Karim Ba rassure Macky Sall et ADS pour la victoire de BBY le 31 juillet... Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juillet 2022 à 20:11 | | 0 commentaire(s)| Abdou Karim Ba, du Conseil économique social et environnemental, rassure le président Macky Sall et Aliou Dembourou Sow pour une victoire large et confortable au soir du scrutin d'autant que tous les leaders de Ranérou sont unis comme jamais.





