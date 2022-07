Législatives BBY: Sous la pluie battante, Thiès None adoube Habib Niang Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juillet 2022 à 08:37 | | 0 commentaire(s)| Malgré les précipitations qui se sont abattues dans la capitale du rail au cours de la journée du vendredi , Thiès None dans la commune Est s'est fortement mobilisée pour l 'accueil de leur responsable, le président du mouvement And Suxali Sénégal. Pendant plusieurs tours d'horloge, les militants sont restés debout sous la pluie. Arrivé sur le lieu qui abritait la rencontre, Habib Niang a loué la forte mobilisation qui lui a été réservée par les habitants de Thiès none. Revenant sur le chapitre des élections, le responsable politique BBY à Thiès, exhorte les populations à se mobiliser tôt le 31 juillet prochain pour voter et donner une large majorité au président Macky Sall pour qu'il puisse continuer ses investissements dans tout le Sénégal particulièrement à Thiès.

Mounirou MBENGUE

