Législatives : BBY confiante de sa victoire, récuse toute forme de cohabitation

Après la sortie de la coalition Yewwi / Wallu pour apporter la réplique sur ce qu'elle appelle de la manipulation, Benno Bokk Yakaar s'est fendue d'un communiqué parvenu à Leral, pour fustiger cette attaque agressive " d'une partie de l'opposition ".



Lequel communiqué affirme que la victoire acquise ne souffre d'aucune contestation et s'étonne aussi des propos sortis de Yewwi / Wallu Sénégal. La coalition BBY en appelle à la responsabilité de la classe politique, à faire confiance aux organes de contrôle et de mécanisme de publication des résultats prévus par la loi.



A l'en croire, " BBY est confiante de sa victoire et récuse toute forme de cohabitation comme déclarée par une certaine opposition et rassure les militants qu'elle reste majoritaire à l'issue de ce scrutin, malgré la très forte poussée de l'opposition ", rappelle la mouvance.



Par ailleurs, elle s'est félicitée du bon déroulement des élections, " ce qui prouve encore une fois la leçon de démocratie montrée au monde entier ".