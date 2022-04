Législatives : Benno demande 500 parrains à chacun de ses députés

Le groupe parlementaire Bby a demandé à chaque député membre du groupe, « de parrainer cinq cent (500) personnes ». Plus précisément, il s’agira pour chaque député, de trouver 500 parrains pour la liste des députés.



Le président du groupe parlementaire Bby l’a fait savoir dans un communiqué, après leur réunion tenue hier « aux fins d’échanger sur les élections législatives du 31 juillet 2022 ». Dans ce cadre, les députés de la majorité se sont engagés « à donner à son Excellence Macky Sall, président de ladite coalition, le nombre de parrains requis pour participer aux élections législatives ». Ils se sont aussi engagés pour « assurer au président de la coalition une majorité qualifiée, au soir du 31 juillet 2022 ».



La loi électorale fait obligation aux partis ou aux coalitions de partis qui concourent au suffrage des citoyens pour élire ou faire élire des députés, de présenter au moins 0,5% des électeurs inscrits sur les listes électorales pour parrainer leur liste. Ou, au maximum, 0,8% des inscrits. Pour les élections législatives de juillet prochain, cela représente, en chiffres absolus, entre 34 580 et 55 327 électeurs inscrits par liste. Si chacun de ses 125 députés tenait parole et parvenait à rapporter 500 députés, ce sont plus de 60 000 parrains qui soutiendraient la liste de Benno Bokk Yakaar aux prochaines Législatives. Donc, largement plus qu’il n’en faudrait pour valider les candidatures désignées.



Cette pratique donne du poids aux candidats qui se plaignent que les mastodontes de la politique au Sénégal, à l’image de Bby ou de Yaw, cherchent à « tarir les sources de parrainage », comme l’avait déclaré l’ancien juge, Hamidou Dème, entré depuis lors en politique.











Le Quotidien