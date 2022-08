Législatives : COS M23 appelle au calme

Au moment où chaque camp donne ses résultats, le COS M23 a invité les différents acteurs à la retenue en attendant les commissions de recensement des votes.



À l'en croire, il faut féliciter le peuple qui a montré une grandeur d'esprit. "Il faut que les gens restent sur cette même dynamique. Il faut que les gens sachent raison garder. Ce sont des situations à éviter et nous en appelons au sens de la responsabilité des uns et des autres, il existe des institutions habilitées à donner les résultats" dit-il.



Dans la même veine, indique Rewmi, Abdourahmane Sow a laissé entendre que "des actes sont en train d'être posés certes mais ce qui est sorti c'est le débat démocratique qui lie les différents acteurs poli- tiques." "Si une cohabitation est nécessaire, il revient à chacun de faire avec. En tout état de cause, il est important que chacun garde son calme", invite Sow.