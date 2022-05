Législatives / Crise en vue à Pastef: rien qu'à Ziguinchor, Oussouye et Kaolack, 103 candidats à la députation Pour ces prochaines législatives de juillet 2022, les investitures pour la députation du côté de Pastef ne seront pas de tout repos d'autant que dans chaque région du Sénégal, ceux qui veulent devenir députés ne se comptent plus sur les doigts des mains.

Lundi 2 Mai 2022

Pastef fera sans doute partie des entités qui seront en proie à de fortes crises en son sein car la liste pour la député est énorme.



En effet, Leral a pu obtenir des informations exclusives qui concernent d'abord la région de Ziguinchor d'Ousmane Sonko où cinquante quatre (54) Pastéfiens sont candidats à la députation. A Oussouye, dix neuf (19) sont en lice.



Pour Kaolack, vingt neuf (29) candidats se bousculent. Et la liste est loin d'être bouclée. Pastef a tout fait pour étouffer cette crise qui s'annonce et comme les autres entités politiques, les recalés ne feront pas de vieux os là bas. Ousmane Sonko devrait jouer serré pour éviter l'implosion au sein de son parti.



