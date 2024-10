Législatives : Déthié Fall abandonne sa coalition pour faire front avec Sonko Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2024 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Déthié Fall/ Saliou Ndong Ousmane Sonko peut désormais s’appuyer sur le soutien de son « frère » Déthié Fall en vue des législatives anticipées du 17 novembre. Le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a officialisé son appui à Sonko, dirigeant du parti Pastef – Les Patriotes, lors d’une conférence de presse ce […] Sénégal Atlanticactu/ Déthié Fall/ Saliou Ndong Ousmane Sonko peut désormais s’appuyer sur le soutien de son « frère » Déthié Fall en vue des législatives anticipées du 17 novembre. Le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a officialisé son appui à Sonko, dirigeant du parti Pastef – Les Patriotes, lors d’une conférence de presse ce mercredi. « À partir d’aujourd’hui, j’ai décidé de me retirer de la coalition Samm Sa Kaddu. Je demande au parti et à ses membres de rejoindre les comités électoraux établis par Pastef pour obtenir une large majorité », a déclaré Déthié Fall. Il a rassuré ses militants en affirmant qu’il n’est « motivé que par le bien-être du pays. J’ai passé 20 ans dans l’opposition. Tous les gouvernements m’ont approché, mais je suis resté car je ne partageais pas leur vision. La souffrance des Sénégalais a toujours guidé mon engagement politique. C’est pourquoi, pendant six mois, je me suis tu : je voulais laisser le temps au nouveau régime, avec lequel j’ai collaboré pendant trois ans, de se stabiliser. J’ai été emprisonné pendant dix jours, mon siège a été barricadé, j’ai été gazé… Mais cela en valait la peine, car je l’ai fait pour le Sénégal. » Durant ces trois années, précise-t-il, « je n’ai jamais cherché à rencontrer Macky Sall à l’approche des élections. » Après six mois d’attente, j’ai décidé de m’engager dans une coalition pour représenter les Sénégalais à l’Assemblée. Cette annonce a suscité de vives émotions. De nombreux responsables religieux et politiques se sont déplacés pour signifier que ces deux inséparables devaient se retrouver, et je les en remercie. Cela m’a amené à rencontrer Sonko au Petit Palais, où nous avons échangé pendant deux heures sur les préoccupations du Sénégal. J’ai constaté que Sonko est véritablement attaché à notre pays et désireux d’œuvrer pour lui, ce qui m’a rassuré.



Source : Source : https://atlanticactu.com/legislatives-dethie-fall-...

Accueil Envoyer à un ami Partager