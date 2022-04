Législatives : Fadel Barro lance sa coalition

L’ex-coordonnateur de Y’en a marre, Fadel Barro, a lancé ce jeudi sa coalition Jammi Gox Yi, pour les prochaines législatives du 31 juillet 2022. Faisant le bilan de sa participation aux élections locales, Barro dit avoir obtenu 5 % de voix qu’il juge « insuffisantes ». Jammi Gox Yi est une coalition structurée et composée d’autres mouvements tels que Jammi Kaolack, Daara Djolof, Thiès et le mouvement Goudomp Debout.



Ces coalitions ne ferment la porte ni à l’opposition ni au pouvoir, a fait savoir Fadel Barro. En prenant la parole, Olivier Boucal a fustigé le travail des députés. Pour lui, ces derniers ne se préoccupent pas de la population, par contre, il estime qu’ils sont au solde de leurs partis politiques respectifs. Cependant, la coalition Jammi Gox Yi est venue sur une bannière indépendante pour rectifier le tir. Elle entend lutter contre la « mauvaise gouvernance, les inégalités sociales, un déséquilibre des pouvoirs, l’injustice et pour la légalité de chances ».



En ce qui concerne le nombre de signatures pour le parrainage, la coalition de Fadel Barro n’a pas de crainte là-dessus. Les acteurs de la coalition Jammi Gox Yi se sont fixé un objectif de 60.000 signatures.