Législatives: L'invite de la Coalition Sàmm Sa Kàddu pour "Freiner les Dérives du Régime"

La coalition Sàmm Sa Kàddu a exprimé, dans un communiqué rendu public ce mercredi à l’issue d'une conférence de presse des leaders de la coalition, son inquiétude face à la situation politique et institutionnelle du Sénégal. Selon le document, le pays serait à "un tournant décisif", marqué par des "velléités de dérives autocratiques" et une gestion qualifiée d’"incompétente et populiste" de la part des dirigeants actuels, renseigne iGFM.



"Une Assemblée nationale, socle de la démocratie représentative, devra jouer pleinement son rôle face aux velléités de dérives autocratiques", peut-on lire dans la déclaration. La coalition Sàmm Sa Kàddu appelle à une majorité de l'opposition pour exercer un véritable contre-pouvoir et assurer la stabilité institutionnelle du pays.



D’après les leaders de Sàmm Sa Kàddu, "nos compatriotes, qui croulent sous le poids des difficultés quotidiennes, ne pourront compter que sur des représentants dignes pour impulser une nouvelle dynamique".



En réponse aux critiques émises par le régime en place concernant la mise en place d'une Haute Cour de Justice, la coalition a réaffirmé son engagement à établir cette instance dans le mois suivant la première réunion de l'Assemblée nationale. "La mise en place de cette cour est déjà prévue par la loi", rappelle le communiqué, citant la loi n°2002-10 du 22 février 2002.



Sàmm Sa Kàddu souligne que cette cour permettra de garantir la reddition des comptes, tout en évitant qu'elle ne soit instrumentalisée à des fins de règlement de compte politique.



Le communiqué met également en exergue la position de la coalition concernant la loi portant amnistie des faits liés aux manifestations politiques entre février 2021 et février 2024. Sàmm Sa Kàddu qualifie cette loi d’"inique" et s'engage à introduire une proposition de loi pour l’abroger. "Les tenants du régime actuel nous parlent des martyrs, tout en s’abstenant de déclarer fermement que cette loi sera abrogée", dénoncent les leaders de la coalition.



Face aux craintes d’un éventuel blocage institutionnel si l'opposition obtenait une majorité à l'Assemblée nationale, Sàmm Sa Kàddu rejette ces inquiétudes. "Parler de risques de blocage dans un régime comme le nôtre, c’est méconnaître le mécanisme de la cohabitation", peut-on lire dans le communiqué. La coalition rappelle que ce système permet une coexistence institutionnelle qui pourrait favoriser les réformes nécessaires pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais.



Dans sa déclaration, Sàmm Sa Kàddu réaffirme son engagement à renforcer les mécanismes de contrôle de l’action gouvernementale. La coalition prévoit également de proposer des lois "dans le sens des intérêts majeurs des populations", en concertation avec une opposition diversifiée.



"Nous resterons une sentinelle et une force de proposition afin d’apporter au peuple sénégalais le meilleur de la gouvernance", conclut la conférence des leaders dans le communiqué.