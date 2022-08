Législatives / La CEDEAO et l'UA saluent la démocratie et la maturité du peuple sénégalais Rédigé par leral.net le Mardi 2 Août 2022 à 22:38 | | 0 commentaire(s)| Les observateurs de l'Union africaine et ceux de la CEDEAO ont décliné le bilan du scrutin législatif, des élections paisibles et bien organisées, selon eux, malgré quelques incidents mineurs qui n'ont pas impacté le scrutin . Ces observateurs saluent la démocratie et la maturité du peuple sénégalais. Ils dénoncent par ailleurs, les violences post-électorales. La CEDEAO et l'union africaine lancent un appel aux coalitions et partis politiques de respecter la décision des urnes .



