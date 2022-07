Législatives: La Hott liste de BBY sur les réalisations de Macky Sall brandie

Le Ministre de l'Economie, du Plan et de la coopération, Amadou Hott, en campagne n'a pas manqué de soulever le bilan réalisé par Macky Sall et le gouvernement du Sénégal. A l'en croire, "sur la période 2014-209, pas moins de 500.000 emplois ont été créés. Le réseau routier, qui était de 32 km en 2011, a été multiplié par 6 pour se situer à 189 km, en 2021". Il ajoute que la dynamique industrielle sera confortée par l'exploitation du gaz et du pétrole.