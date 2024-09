Législatives: Le Dg des élections carbure à 200% et prend six arrêtés

S’il y a un haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur qui ne dort plus et qui carbure à…200%, c’est bien le directeur des Elections Birane Sène. Depuis l’annonce de la tenue des législatives le 17 novembre prochain, le patron de la DGE sait que la réussite de scrutin dépend uniquement, ou en tout cas grandement, de lui. Alors connaissant parfaitement les rouages de la Direction des Elections puisqu’il y occupait avant sa nomination comme DGe le poste directeur de la Communication avant de succéder au commissaire Thiendella Fall, le magistrat Birane Sène ne perd du temps. L’illustration parfaite est à voir dans les actes pris ce jeudi 19 septembre. Six arrêtés portant d’abord sur le montant de la caution et le nombre de documents de propagande pris en charge par l’Etat pour chaque liste de candidats.



Ensuite sur l’organisation technique de l’impression des bulletins de vote. Puis celui fixant le format et la couleur des enveloppes de vote. Il y a aussi l’arrêté fixant les modèles de déclaration d’investiture et de candidature. On retiendra aussi celui instituant la Commission de réception des dossiers de déclaration de candidatures et enfin l’arrêté portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission de réception et d’instruction des dossiers de demande d’accréditation des missions d’observation électorale. Pour vous dire que, tout simplement, le magistrat Birane Sene et ses équipes ne chôment pas. Ils portent une lourde responsabilité sur leurs épaules.

Le Témoin

