Législatives : Le siège de Taxawu Sénégal saccagé et incendié (Photos)

À quelques jours des élections législatives anticipées de 2024, la tension est montée d'un cran.



En effet, le siège de Taxawu Sénégal a été littéralement saccagé cette nuit, vers les coups de 4h du matin, par une vingtaine de personnes non identifiées, informe une source de "Seneweb".



De gros dégâts ont été constatés, avec notamment, des véhicules saccagés, des vitres brisées et des tee-shirts brûlés. Ce qui a occasionné l'intervention des pompiers, détaille "Seneweb".



Pour rappel, des altercations ont eu lieu hier, entre les militants d'Abass Fall, tête de liste de Pastef à Dakar et ceux de Barthélémy Dias, tête de liste nationale de la coalition Sàm Sa Kaddu.







