Législatives à Kolda : Tidiane Tamba mobilise les femmes pour le triomphe de la liste de Pastef (Photos)

Après son récent ralliement au Pastef, Tidiane Tamba, jeune leader et cadre influent de Kolda, a pris une initiative politique majeure, en mobilisant les femmes koldoises, pour garantir une victoire à la liste du Président Ousmane Sonko lors des élections du 17 novembre prochain. Une grande rencontre de mobilisation a été organisée ce 13 novembre, au quartier Bouna, sous la coordination d’Adja Penda Sow, présidente du Mouvement des femmes pour le développement. Ce mouvement rassemble une vingtaine d’associations féminines du Fouladou, symbole de l’implication croissante des femmes dans le processus politique local.



« Une mobilisation exceptionnelle »



Tidiane Tamba n’a pas caché sa satisfaction, face à ce qu’il qualifie de « mobilisation exceptionnelle » des femmes de Kolda. Selon lui, « on ne peut pas bâtir une nation sans les femmes », un message qu’il a martelé durant la rencontre. Conscient de l’importance du rôle des femmes dans le développement, Tidiane Tamba met en avant la nécessité d’intégrer celles qu’il appelle les « moteurs de développement », parmi lesquelles, il inclut les femmes dirigées par Adja Penda Sow. Il souligne que ces femmes sont des « femmes de valeur » et des actrices incontournables pour transformer la région.



La rencontre a également été marquée par la présence de Madame Sirandin Sané, investie comme suppléante sur la liste départementale de PASTEF. Son engagement a été salué par Tidiane Tamba, qui y voit un signe de l’implication déterminante des femmes pour une victoire aux Législatives.



Vers une « dynamique forte » pour l’avenir du pays



Au-delà de l’échéance électorale imminente, Tidiane Tamba nourrit des ambitions plus larges. Son objectif est de canaliser les « énergies positives » des femmes koldoises, afin de créer une dynamique de développement durable pour le pays. Il aspire à bâtir un mouvement solide qui accompagne les nouvelles autorités du pays, bien au-delà des Législatives, jusqu’en 2050, contribuant ainsi aux grandes ambitions nationales.



Avec l’appui des femmes de Kolda, Tidiane Tamba entend jouer un rôle de premier plan pour le PASTEF et le Président Diomaye Faye. En misant sur cette force vive, il espère voir la le Fouladou devenir un modèle de mobilisation politique et de développement pour l’ensemble du Sénégal.