Législatives anticipées : Bassirou Diomaye Faye félicite Pastef pour sa victoire, Zahra Iyane Thiam rue dans les brancards Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2024 à 00:41

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Cheikh Saadbou Diarra À l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi 20 Novembre 2024, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à Ousmane SONKO pour la brillante victoire de Pastef lors des législatives anticipées du 27 Novembre courant. Une posture que n'a pas du tout apprécié l'ancienne ministre Zahra Iyane THIAM, une proche de la tête de liste de la coalition Jam Ak Jariñ dirigée par Amadou BA. Le président de la République a adressé des félicitations au leader de Pastef, Ousmane Sonko, dont la liste a obtenu une large majorité de sièges à l'Assemblée nationale, ainsi qu'aux institutions et autorités chargées de l'organisation des élections législatives anticipées de dimanche dernier. ''Le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations à monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre et président de Pastef, pour son engagement personnel et son leadership, qui ont permis au parti qu'il dirige d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale'', affirme le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre. Bassirou Diomaye Faye a félicité aussi les institutions chargées de l'organisation des élections, de même que les ministres, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité ayant pris part au déroulement du scrutin. ''Le président de la République a félicité le peuple sénégalais pour sa mobilisation et sa maturité démocratique, lors [de] l'élection des députés de la 15e législature, qui s'est tenue dans le calme et la sérénité'', lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres. Quelques minutes après, Zahra Iyane THIAM s'est désolée d'une telle posture du président Bassirou Diomaye FAYE, « Jamais, dans notre histoire politique, un parti politique n'a été félicité en Conseil des ministres par un Président de la République après une élection. »



Source : Source : https://atlanticactu.com/legislatives-anticipees-b...

