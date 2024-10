Législatives anticipées: Des listes irrecevables en raison de manquements (DGE)

Ces irrégularités incluent, entre autres, le non-respect de la parité et le défaut de versement de la caution, ainsi que d’autres erreurs d’ordre administratif.



D’après Senenews, il a indiqué que certaines erreurs, qu’il qualifie de « substantielles et matérielles », sont corrigibles par les mandataires des listes concernées.



Toutefois, Abdoul Aziz SARR a tenu à souligner que d’autres infractions, telles que « le non-respect de la parité, l’absence de quittance ou d’attestation de dépôt auprès de la Caisse de dépôt et des consignations, le dépôt au-delà des délais légaux ou encore la soumission d’une liste incomplète », sont irréparables.