Législatives anticipées : L’ONP rappelle le caractère obligatoire de la parité dans l’établissement des listes L’Observatoire national de la parité (ONP) a rappelé vendredi aux partis politiques, coalitions et entités indépendantes, projetant de participer aux élections législatives leur obligation de respecter la parité dans l’établissement et le dépôt des listes de candidats.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Septembre 2024 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

‘’L’ONP exhorte les partis politiques, les coalitions de partis et les entités regroupant des personnes indépendantes, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter la Parité au moment du dépôt des listes de candidats’’, indique la structure dans un communiqué.



L’Observatoire national de la parité les appelle ainsi à veiller au respect des dispositions du Code électoral relatives à la parité.



Il fait remarquer que le non-respect de la parité constitue un motif de rejet de la liste en cause, conformément aux dispositions du Code électoral et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière électorale (Décision n°14/E/2022 du 03 juin 2022)’’.



L’ONP a fait par ailleurs part de sa disponibilité à accompagner les formations politiques ou coalitions et personnes indépendantes dans le processus de confection de listes paritaires.



