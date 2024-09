Législatives anticipées : Le Parti « JOT SA REEW » décide de soutenir la liste PASTEF Conformément à son engagement de poursuivre son compagnonnage entamé depuis 2017 et renforcé par la déclaration d’investiture décidée en faveur du candidat du PROJET à l’élection présidentielle de mars 2024, le parti JOT SA REEW a décidé de soutenir la liste PASTEF à l’occasion des élections législatives du 17 Novembre 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2024 à 01:16 | | 0 commentaire(s)|

Le parti a décidé de soutenir et d’accompagner les nouvelles autorités pour un Sénégal souverain dans une Afrique unie et prospère et la transformation systémique du pays.



Vu le contexte économique et politique, il est important d’investir la majorité présidentielle pour permettre à Monsieur le Président de la République de mettre en œuvre entièrement et convenablement les réformes promises au peuple sénégalais en cohérence avec la mission du Président de la République



Le bureau politique tient à informer ses militants et sympathisants sur la nécessité de soutenir et de battre campagne pour une majorité parlementaire de la liste PASTEF pour permettre au Président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar FAYE de mettre en œuvre sa vision.



Il est primordial de travailler d’arrache-pied sur l’harmonie et l’adéquation entre les pouvoirs exécutif et législatif dans le but d’assurer la stabilité politique et institutionnelle de notre cher pays, le Sénégal.



Fait à Mbacké, le 29 Septembre 2024,

Le Président Serigne Mouhamadou Bachir Mbacké



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook