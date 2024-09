Législatives anticipées : Le déroulement de la distribution des cartes d’électeurs, dévoilé par la DGE

Le Directeur général des Elections (DGE), en perspective des élections législatives anticipées, rappelle aux citoyens et à l'ensemble des acteurs du processus électoral, que conformément à l'alinéa premier de l'article R.50 du Code électoral, la distribution des cartes d'électeur est permanente. Elle s'effectue, actuellement, dans les préfectures et sous-préfectures, sur l'ensemble du territoire national, rapporte la DGE.







A l'étranger, la distribution se fait dans les représentation diplomatiques ou consulaires. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du décret n°2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral, la distribution se poursuivra au niveau des Commissions administratives instituées dans les communes, ainsi que dans les représentations diplomatiques ou consulaires, 35 jours avant le scrutin, soit le 12 octobre 2024.







La distribution des cartes d'électeur se déroulera jusqu'à la veille du scrutin, au niveau national et à l'étranger et jusqu'au jour du scrutin.

