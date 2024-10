Législatives anticipées: Le maire Mansour Sour quitte Khalifa Sall et rejoint Pastef Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2024 à 21:34 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: Un départ de taille est enregistré dans les rangs de Taxawu Senegal dirigé par l’ancien maire de Dakar. Le maire de la Commune de Ndiagne, Mansour Sour, puisque c’est de lui qu’il s’agit a décidé de tourner le dos à Khalifa Sall à quelques jours des élections législatives anticipées. Dans une note reçue par […] XALIMANEWS: Un départ de taille est enregistré dans les rangs de Taxawu Senegal dirigé par l’ancien maire de Dakar. Le maire de la Commune de Ndiagne, Mansour Sour, puisque c’est de lui qu’il s’agit a décidé de tourner le dos à Khalifa Sall à quelques jours des élections législatives anticipées. Dans une note reçue par la rédaction de Xalima, le désormais ex membre de Taxawu Sénégal annonce : « après près une large concertation avec ma base politique, mes ami(e)s et proches, nous avons pris la décision, à l’unanimité et sans condition , de soutenir la liste Pastef aux prochaines élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024» Et de poursuivre: « ce soutien est en parfaite cohérence avec notre démarche politique de rupture pour un changement dont la conséquence a été l’accession au pouvoir du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et de son Premier ministre, Monsieur Ousmane SONKO » « Ainsi, j’appelle tous les Sénégalais, et plus particulièrement la population des localités de Ndiagne et du département de Louga, à se mobiliser massivement pour donner une large majorité à la mouvance présidentielle, afin de parachever la volonté du peuple sénégalais exprimée le 24 mars 2024 », a conclu Mansour SOUR, Maire de la commune de Ndiagne

PID



Source : Source : https://www.xalimasn.com/legislatives-anticipees-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager