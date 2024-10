Législatives anticipées: Président Diomaye sermonne les acteurs politiques et appelle les sénégalais  “à résister aux tentatives de division et aux manipulations”

XALIMANEWS: À quelques jours du lancement de la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye vient de s’adresser à la nation. Dans sa déclaration d’aujourd’hui, il a appelé les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et de sérénité pour le bon déroulement de […]

XALIMANEWS: À quelques jours du lancement de la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye vient de s’adresser à la nation.

Dans sa déclaration d’aujourd’hui, il a appelé les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et de sérénité pour le bon déroulement de la campagne électorale.

« J’exhorte à chaque sénégalais à résister aux tentatives de division et aux manipulations. C’est dans l’unité que nous trouverons les forces nécessaires pour relever ce défi. Ensemble dans le solidarité et le respect nous serons plus forts. j’invite les acteurs politiques quelque soit sa coloration politique à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes. Nous avons observé ces derniers des propos et des comportements qui portent des relents communautaires ainsi que des menaces verbales et physiques dans l’espace publique. Ce n’est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences. Ces élections sont un moment de fête et non un prétexte à la discorde. J’invite chaque acteur politique à faire preuve de responsabilité (…)”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Je souhaite à tous les sénégalais, à tous les acteurs politiques, une campagne de paix. Et je vous garantis que ces élections seront libres transparentes et démocratiques »

