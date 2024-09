Législatives de novembre 2024: Le Parti socialiste, Khalifa Sall, Amadou Ba et la Gauche plurielle vers une large coalition La secrétaire générale du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye, a rencontré l’ancien Premier ministre et leader du mouvement Nouvelle Responsabilité, Amadou Ba, ce samedi 21 septembre 2024 à la Maison Léopold Sédar Senghor. Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour les élections législatives anticipées de novembre 2024, a rassemblé les deux dirigeants politiques accompagnés de leurs délégations respectives.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2024 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Lors de cet entretien, Aminata Mbengue Ndiaye a réaffirmé à Amadou Ba l’engagement du Parti socialiste à œuvrer à la formation d'une large coalition des forces de l’opposition. Cette coalition se veut ouverte et inclusive, avec pour objectif de faire face à l'actuel pouvoir et de sauvegarder les intérêts du Sénégal.



Convergence d’idées sur les enjeux électoraux



Selon l’info parvenue à notre Rédaction, les échanges entre les deux figures politiques ont permis de dégager de nombreuses convergences de vue sur les enjeux des prochaines législatives. La secrétaire générale du PS et l’initiateur de la Nouvelle Responsabilité ont souligné l'importance capitale de ces élections pour l'avenir politique du pays. Ensemble, ils ont réaffirmé leur volonté commune de travailler main dans la main avec les autres forces de l’opposition pour obtenir une majorité à l’Assemblée nationale.



Mise en place d’un groupe de travail commun



Pour concrétiser cette ambition, les deux partis ont décidé de former un groupe de contact chargé de piloter les actions communes en vue de bâtir une alliance solide et unie. Ce groupe aura pour mission de coordonner les efforts des deux formations et de définir une stratégie concertée face aux défis électoraux qui se profilent.



Concertations continues pour un large rassemblement de l’opposition



Dans la continuité de sa démarche visant à fédérer les forces de la social-démocratie et de la gauche sénégalaise, Aminata Mbengue Ndiaye poursuit ses rencontres avec différents acteurs politiques. Après avoir réaffirmé son appartenance active à la Gauche plurielle depuis les Assises d’août 2023, le Parti socialiste a prévu de rencontrer ce dimanche Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal. Des consultations avec l’AFP et d'autres membres de la grande famille socialiste sont également au programme dans les jours à venir.



Cette dynamique de rassemblement marque un tournant décisif dans la préparation des élections de novembre 2024. Face à un pouvoir en place de plus en plus contesté, l’opposition semble déterminée à unir ses forces pour offrir une alternative crédible et forte aux Sénégalais.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook