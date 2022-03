Législatives juillet 2022: Après BBY, YAW sonne la grande mobilisation Conformément à l’article premier du décret n° 2022- 240 du 14 février 2022, la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet 2022, se tiendra du 7 au 31 mars 2022.

Durant cette période, les citoyens sénégalais qui souhaitent modifier leur situation électorale notamment changer leur statut, leur résidence électorale ou s’inscrire pour la première fois sur les listes électorales pourront en formuler la demande auprès des commissions administratives mises en place dans toutes les mairies du Sénégal et au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger, rapporte un communiqué de YAW parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mars 2022 à 06:38 | | 0 commentaire(s)|

Lequel ajoute: "Ainsi, pour réussir cette campagne de révision exceptionnelle des listes électorales qui doit

permettre surtout à des milliers de jeunes sénégalais qui ont atteint l’âge de vote mais qui ne disposent pas encore de leur carte d’électeur de pouvoir s’inscrire sur ces listes,



nous demandons à toutes nos coordinations départementales, communales et dans la diaspora de se mobiliser pour organiser et accompagner ces derniers afin qu’ils puissent s’inscrire massivement sur les listes électorales et plus tard, le moment venu, récupérer leurs cartes d’électeurs".





Il ajoute: "Nous demandons également à tous les mandataires des partis politiques et ceux des

mouvements membres de notre coalition accrédités par ces derniers pour les représenter

dans les commissions administratives de se préparer pour une surveillance optimale de cette

étape importante pour une éclatante victoire de la coalition au soir du 31 juillet 2022".

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook