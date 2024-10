Législatives novembre 2024 : Le Mortal Kombat aura bien lieu à Podor

En effet, ajoute le journal, le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, veut tirer profit de l’éclatement de l’alliance pour la République. Le néophyte en politique devra se mesurer à l’ancien président du défunt Conseil économique social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, appuyé par Me Aissata Tall Sall de la coalition Takku Wallu Sénégal .



Et ce sera aussi face à son frère ennemi de toujours, Cheikh Oumar Hanne, qui a investi son protégé Moussa Hamady Sarr, ancien directeur du Crous de Diamniadio, comme tête de liste de la coalition Jamm ak Njariñ.



Au soir du 17 novembre prochain, les heureux élus de Podor à l’Assemblée nationale pendant les 5 prochaines années, seront connus.