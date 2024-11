Législatives- recevant la délégation départementale de Pastef/ Alioune Sarr réitère son soutien au régime: " Nous le faisons sans aucune condition".

Le président Alioune Sarr, Maire de Notto Diobass a reçu hier la délégation départementale de Pastef, conduite par Monsieur Amadou Ba, la tête de liste départementale. Recevant les membres de cette délégation, M. Sarr a déclaré " Nous sommes venus ici cet après-midi à Keur Madaro pour accueillir la délégation départementale de Pastef, dirigée par le député Amadou Ba. Nous voulons lui exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance pour son déplacement et tous les investis du département de Thiès... Et vous avez vu la mobilisation exceptionnelle des populations pour accueillir cette délégation".



Poursuivant, le patron de l'Alliance Pour le Sénégal/ Andandoo Ngir Senegaal, est revenu en long et en large sur les urgences pour mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence. " Mais aussi rappeler que le fondement de nos alliances politiques est assis sur notre vision pour le Sénégal, nos valeurs et notre programme pour le Sénégal. Nous avons toujours dit et répété que le Sénégal doit être autosuffisant, le Sénégal doit être souverain. Il n'est pas normal que le Sénégal continue d'importer chaque année 1 million de tonnes de riz et de dépenser 300 milliards de Fcfa pour son alimentation en riz. C'est pourquoi, nous avons dit dans notre programme pour le Sénégal qu'il faudra aménager ici et maintenant des centaines de milliers d'hectares, récupérer l'eau de surface du Sénégal pour justement faire du Sénégal un pays agricole... Il en est de même pour l'huile, car chaque année nous importons 200 mille tonnes d'huile c'est près de 200 milliards alors que le Sénégal est un pays qui produit de l'arachide. Nous considérons également qu'il faudra faire des transformations dans l'industrie, dans l'agriculture pour que le Sénégal puisse disposer au minimum chaque année 1 million de tonnes d'arachide pour produire justement l'huile que nous consommons[...]. La meilleure huile c'est l'huile d'arachide...", a-t-il évoqué.



Et dans le domaine de la santé, M. Sarr a indiqué, " nous avons dit qu'un pays ne peut pas avoir un budget de 6.000 milliards de Fcfa. Un pays qui a du gaz et du pétrole, un pays qui a trois mille kilomètres d'eau de surface, ne peut pas se permettre quand une femme sénégalaise tombe malade, va dans un hôpital, et qu'elle soit bloquée parce qu'elle n'a pas payé 20.000 fcfa ou 25.000. Cela est inacceptable! Et il faut des réformes pour instaurer ici et maintenant une assurance et une assistance médicale gratuite pour toutes les sénégalaises et tous les Sénégalais. Et nous pouvons le faire parce qu'il faut 250 milliards de lignes de financement pour une assurance maladie, ( assistance médicale gratuite), pour que chaque sénégalais qui tombe malade sur les maladies chroniques[...], puisse être soigné gratuitement..", a déclaré le maire de Notto Diobasse.



M. Alioune Sarr de terminer en ajoutant que cette vision entre ainsi en droite ligne avec la vision 2050. " Nous avons vu que le président Bassirou Diomaye Faye dans la visoion 2050, a prévu justement des réformes identiques. C'est la rasion pour laquelle, nous avons assis notre alliance sur ces réformes indispensables pour le peuple sénégalais. Nous le faisons sans aucune condition bien sûr, parce que nous ne sommes pas un parti qui négocie des prébendes. Nous le faisons parce que nous avons une vision pour le Sénégal et tant que cette vision n'est pas réalisée, nous n'arrêterons pas ce combat[...]", a-t-il conclu.



À l'issue de cette cérémonie, la délégation a fait cap sur d'autres localités poursuivant ainsi la campagne de sensibilisation pour " une victoire éclatante" au soir du 17 novembre...

