Législatives2022: Pédre Ndiaye expose ses 3 raisons de voter la coalition BBY Pédre Ndiaye, militant des droits des enfants expose sa décision de soutenir Benno Bokk Yakaar et d’accompagner la vision du chef de l’Etat. La tête de la liste proportionnelle de « Sunu Gokh Sunu Yitté », lors des élections municipales aux Hlm. Avec la journaliste-politique, Lala Aicha Fall, il a partagé la même vision et l’engagement dans l’intérêt suprême de leur commune des Hlm.

Pédre Ndiaye, Conseiller municipal à la Commune des Hlm, braquant son regard sur les ces échéances électorales primordiales pour l’avenir de la Nation indique que les querelles idéologiques et partisanes se doivent d’être reléguées au second plan pour mettre en avant la territorialité convergentes des politiques publiques dans l’intérêt des populations. À l’issue du scrutin des dernières élections municipales, Pédre Ndiaye a eu l’honneur et la confiance de la population des HLM d’être élu conseiller municipal sous la bannière de « Sunu Gokh Sunu Yitte » pour mener à bien ma vision pour l’intérêt général de sa Commune .



Ainsi, il constate que sur les (08) listes en lice pour ces élections Législatives, seule la liste Benno Bokk Yakaar a eu à investir sur sa liste deux dignes fils des Hlm en la personne d’Ousmane T Cope et de Djossi Beye. Il recommande aux Hlmoises et Hlmoisde de s’unir pour l’essentiel afin que la voix des populations des HLM puisse être entendue et prise en compte à l’hémicycle.



L’idéal, insiste-t-il, de trouver une oreille attentive pour la résolution des difficultés dans les secteurs cruciaux tel que l’assainissement, la santé l’éducation, la formation et l'appui pour les couches défavorisées. « En ma qualité de conseiller de la municipalité, je lance un vibrant appel aux habitants de ma commune à voter et à soutenir la coalition BBY dans l’intérêt de la Commune des HLM », appelle-t-il.



D’après le Conseiller municipal à la Commune des Hlm, l’appel à soutenir la liste BBY est motivé et s’articule autour de 3 grands axes : rendre ma commune plus attractive, le devenir de sa jeunesse et le leadership féminin. Dans la liste de BBY, relève-t-il, la jeunesse y est fortement représentée. D’où l’engouement pour cette liste. La jeunesse, constate-t-il, a toujours été un sacerdoce durant toute sa carrière.



Pédre Ndiaye profite de son engagement pour solliciter du Président de la République, Macky Sall de pérenniser son choix et sa confiance à l’encontre de la jeunesse et des femmes pour leur accession dans les sphères les plus importantes lors de la formation d’un nouveau gouvernement et, à placer la protection de l'enfance au centre de ses préoccupations. Sur ce, il reste d’avis que voter BBY, c’est voter utile pour l’intérêt et l’avenir de la Nation. Et dans l’intérêt de sa Commune, il exhorte les populations des Hlm à voter massivement la liste BBY.





