Lekela célèbre une étape majeure avec la signature de l’accord de financement de la première exploitation éolienne du Sénégal

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018 à 15:44





Dakar, le 27 juillet 2018 - Lekela, la société de production d’énergie renouvelable à l’origine de plusieurs projets à travers toute l’Afrique, annonce aujourd’hui qu’elle a finalisé l’accord de financement de son projet de Parc éolien de Taiba N’Diaye au Sénégal.



La construction du premier parc éolien d’utilité publique du pays débutera sous peu, fournissant 158,7 MW d’énergie propre, fiable et à prix compétitif au réseau local en pleine expansion. Une fois que le projet sera pleinement opérationnel, c’est à dire dans moins de deux ans, il fournira plus de 450 000 MWh d’énergie annuelle à plus de 2 millions de personnes.

La construction commencera prochainement à Taiba N’Diaye, précédant la livraison de 158,7 MW d’énergie propre et fiable, augmentant la production d’électricité du Sénégal de 15 %. Le programme d’investissement social de Lekela au Sénégal est également en cours,il consistera à la création de moyens de subsistance durables dans la communauté locale







Dans le cadre de la stratégie de Lekela pour créer de la valeur à long terme dans les communautés auprès desquelles elle opère, un vaste programme d’investissement social dans Taiba N’Diaye a aussi commencé.



L’objectif principal de ce programme est de créer des moyens de subsistance durables pour les communautés, en améliorant l’agriculture et en offrant des opportunités de formation professionnelle aux jeunes. Des initiatives visant à stimuler l’exploitation agricole dans la région et à accroître les ressources informatiques dans les écoles sont déjà en cours, ainsi que d’autres programmes.



Pendant la période de pointe de la construction, jusqu’à 400 opportunités d’emploi seront créées, développant des compétences et des connaissances importantes dans la communauté locale et permettant d’améliorer les perspectives d’emploi à long terme.







Le projet aura un impact qui se prolongera sur plusieurs générations. Nous avons beaucoup de gens à remercier pour en être arrivés à ce stade, notamment les communautés, les partenaires et les intervenants avec lesquels nous avons travaillé en étroite collaboration.



Taiba N’Diaye n’est que l’un des nombreux projets Lekela en cours d’exploitation, de construction ou de développement. À l’heure actuelle, le portefeuille de l’entreprise comprend plus de 1 300 mégawatts répartis entre des projets en Égypte, au Ghana, en Afrique du Sud, ainsi qu’au Sénégal. »







La demande d’énergie propre à prix compétitif augmente chaque jour sur tout le continent. Les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire sont rapides à construire et à utiliser, les ressources naturelles qui abondent dans de nombreux pays africains, plutôt que de compter sur l’importation de combustibles fossiles coûteux.



Le défi est de réunir l’expertise technique, financière et de développement nécessaire pour transformer ces opportunités en réalité. Lekela possède le bon mélange de compétences et d’expérience pour offrir les meilleurs projets d’énergie propre comme celui-ci. Comme l’a démontré l’étape clé d’aujourd’hui, la bonne combinaison peut générer des avantages durables pour les collectivités et les gouvernements.











Grâce à une plate-forme construite pour développer, gérer et exploiter des actifs éoliens et solaires, Lekela tire de ses membres une vaste expérience, et de ses actionnaires fondateurs des décennies d’héritage énergétique qui ont fait leurs preuves. Lekela regroupe les compétences et la volonté de faire progresser ses projets, du stade de développement intermédiaire ou avancé à l’exploitation à long terme. En conséquence, Lekela fournit de l’énergie durable, fiable et à des prix compétitifs aux gouvernements, aux services publics et aux projets industriels à grande échelle.



Le portefeuille actuel de Lekela comprend plus de 1 300 mégawatts de projets en Égypte, au Ghana, au Sénégal et en Afrique du Sud.



Liste des partenaires

Prêteurs : OPIC et EKF

Avocats prêteurs : Clifford Chance

Avocats sponsors : Norton Rose Fulbright

Ingénierie et construction d’approvisionnement énergétique : Vestas

