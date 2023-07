Léna Sène partage sa vision sur l'investissement au Sénégal, au Forum Invest

Léna Sène a pris part au premier Forum Invest In Sénégal, organisé par l'Etat du Sénégal sous l'égide de l'APIX, au CICAD de Diamniadio, les 6 et 7 juillet courants et exprime toute sa satisfaction.



Dans des posts sur ces réseaux sociaux dont Facebook, la patronne de DCA Afrique se dit particulièrement " heureuse, d'avoir pu faire venir des investisseurs internationaux, qui voient le Sénégal comme une terre d’opportunités, spéciale en Afrique ".



Experte chevronnée de la finance mondiale, Léna Sène est sollicitée aujourd'hui par de nombreux investisseurs et parcourt le monde pour prendre part à de grands rendez-vous, similaires au Forum Invest In Sénégal.