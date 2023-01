Leral Askan wi à Yoff : Les plaintes et complaintes des populations de la Commune Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2023 à 14:10 | | 0 commentaire(s)| Leral Askan Wi, une émission de Leral Tv, s’est déplacée dans la Commune de Yoff. Les populations accrochées, ont exposé les difficultés rencontrées au quotidien. Certains parlent des conséquences de la grève et du manque de considération à l'endroit des populations. Dans leurs plaintes et complaintes, ces personnes regrettent la cherté de la vie, ajouté à la récurrence des hausses dans plusieurs domaines et secteurs d’activités. Mais, la gestion des affaires de la Commune par le nouveau maire, est positivement appréciée. D’autres personnes demandent au Président Macky Sall de revenir à la raison, dans l’affaire Ousmane Sonko. Et, elles déplorent la facon de gérer les affaires de cité. Leral a abordé dans le cadre de ce reportage, plusieurs autres sujets avec les populations de Yoff. A découvrir...



